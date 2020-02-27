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Mahalle sakinlerinden Başkan Yılmaz'a teşekkür

Toroslar Belediyesinin belli bir program çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmaniye Mahallesinin yol çalışmaları tamamlandı.

27.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:57Mahalle sakinlerinden Başkan Yılmaz'a teşekkür
Belediyesinin belli bir program çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mahallesinin yol çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri, yapılan asfaltlama ve hizmetlerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Toroslar Belediyesi'nin Osmaniye Mahallesindeki yol çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar neticesinde mahallelerinin yeni asfaltlanan yollarla güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Osmaniye Mahallesi Muhtarı Cengiz Şahbaz, "Mahallemizin asfalt çalışmaları bitti. Sokaklarımız ve yollarımız ayrı bir güzelliğe kavuştu. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise "Toroslar Belediyemizin yapmış olduğu asfaltlama çalışmalarıyla mahallemiz tertemiz oldu. Bundan sonra da bu güzel hizmetlerin devam edeceğine inancımız tam. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Halkımıza En Güzel Hizmeti Sunmaya Devam Edeceğiz"

Toroslar'ın hak ettiği hizmeti alabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden beri imkanlarımız dahilinde ilçemizin bütün mahallelerine eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek ihtiyaçları gideriyoruz. Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzeline layık. Biz de onlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Osmaniye, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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