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Mahalle sakinlerinden polislere pasta sürprizi

Nevşehir'de kavga ihbarına giden polis ekiplerine mahalle sakinleri tarafından pastalı sürpriz yapıldı.

10.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:15
Mahalle sakinlerinden polislere pasta sürprizi
Nevşehir 'de kavga ihbarına giden polis ekiplerine mahalle sakinleri tarafından pastalı sürpriz yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Esentepe Mahallesi'nde oturan mahalle sakinleri polise kavga ihbarında bulundu. Mahallede yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mahalle sakinleri tarafından "Polis Haftanız kutlu olsun" yazılı yaş pastayla karşılandı. Vatandaşların bu anları karşısında şaşıran ve duygusal anlara yaşayan polis ekipleri günün anısına mahalle sakinleriyle fotoğraf çekindi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Nevşehir, kavga, Polis, Güncel
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