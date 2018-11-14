Mahalle Sakinlerini Dinledi

Saha gezisine Gerciğin Mahallesiyle başlayan Başkan Şahin ve beraberindeki teknik ekibi, Gerciğin Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan'la bir araya geldi. Muhtar Aslan'ın yeni yol ve yol genişletme talebine sıcak bakan Şahin, yol çalışmalarının en kısa zamanda yapılacağının sözünü verdi.

Ekip ruhu içerisinde engellerin tek tek aşılacağını söyleyen Şahin, "Muhtarlarımızın taleplerini dinliyoruz, imkanlar ölçüsünde gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. 20 köy yolunu tamamladık, arazi yollarında planlamamız devam ediyor. Zamanı, bütçeyi çok iyi kullanarak eksiklikleri gidereceğiz.Gerciğin Orman Alanı ve Tematik Parkla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeşili ne kadar çok korursak o kadar şehrin havası değişir. İkinci bir 100'üncü Yıl Parkı alanı büyüklüğündeki alanı ormanlaştıracağız, bu çok önemli bir çalışma olacak. Proje kapsamında Gerciğin köyü de örnek köy olacak. Ormanlık alanımız da herkesin hayat bulacağı bir çalışma olacak" dedi.

Gerciğin Mahallesi'nin ardından Fidanlık Mahallesine geçen Başkan Şahin, Fidanlık Mahalle Muhtarlığı önünde vatandaşlara seslendi. Başkan Fatma Şahin, Fidanlık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin soruların yanıtlayan Şahin, öncelikle kötü görüntü oluşturan binaların en kısa zamanda yıkılacağını bildirdi.