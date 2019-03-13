13 Mart 2019, 19:04
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Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği

Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği

Mersin Mut ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.

Mersin Mut ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.

Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, heyelanlar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

İlgili yerlere başvuruda bulunduklarını ifade eden Çetin, "Gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.

Evinde çatlaklar oluşan Hatice Tekin de korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti. Mevlüt Çetin, Mut, Mersin, Güncel
Kaynak: AA