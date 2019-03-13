Mahalle Sakinlerinin Heyelan Tedirginliği

Mersin Mut
ilçesine bağlı Kemenli Mahallesi'nde, 2 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar, mahalle sakinlerini korkutuyor.
Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin
, yaptığı açıklamada, heyelanlar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.
İlgili yerlere başvuruda bulunduklarını ifade eden Çetin, "Gerekli yerlere bildirim yaptık. İncelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerden ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.
Evinde çatlaklar oluşan Hatice
Tekin de korku içinde olduklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.
Mevlüt Çetin, Mut, Mersin, Güncel
Kaynak: AA