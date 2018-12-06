Mahalle Sakinlerinin Minibüs Talebi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:30



06 Aralık 2018 Perşembe 13:30

Malatya'da, mahallerine minibüs seferi yapılmasını isteyen bir grup vatandaş, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşüp sorunun çözümüne ilişkin taleplerini iletti.Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahalle sakinleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, mahallelerine minibüs istedi.Grup adına açıklama yapan Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, daha önce mahallelerine minibüs seferi yapıldığını ancak yetkililer tarafından bu seferlerin durdurulduğunu iddia etti.Daha önce minibüslerin mahallenin içinden geçtiğini aktaran Alışık, "Belediyenin çevre düzenlemesinin ardından tali yollar iptal edildi ve minibüsler çevre yoluna çıkarıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları çevre yolunda minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazası geçirdi. Derdimizi yetkililere arz etmemize rağmen çare bulamadık. Biz para veya asfalt istemiyoruz. Minibüslerin çevre yolunun alt tarafından geçmelerini istiyoruz." diye konuştu.Açıklamanın ardından Alışık, beraberindeki vatandaşlarla, Büyükşehir Belediyesine giderek, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile görüşüp sorunun çözümüne ilişkin taleplerini iletti.