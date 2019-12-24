Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali düzenliyor. On tiyatro ekibinin katıldığı festival, 26-29 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmirlileri on oyunla buluşturacak. Oyunlar Kültürpark Gençlik Tiyatrosu ve İzmir Sanat'ta sergilenecek. Festival kapsamında film gösterimleri ve fotoğraf sergisi de düzenlenecek. Etkinliklerin tümü halka açık ve ücretsiz olacak.

Festival programı

Festival kapılarını 26 Aralık Perşembe İzmir Sanat'ta 12.00'de açacak. Açılışın hemen ardından Pelin Esmer'in yönettiği Kraliçe Lear filminin gösterimi yapılacak. 14.00'te Çiğli Mahalle Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Orkestra" adlı oyunu, 20.00'de Kahramanlar Mahalle Tiyatrosu'nun "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyunu izleyecek. 27 Aralık Cuma İzmir Sanat'ta 13.00'te Seferihisar Mahalle Tiyatrosu'nun "Hadi Öldürsene Canikom", 17.00'de Selçuk Mahalle Tiyatrosu'nun "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunları İzmirlilerin beğenisine sunulacak. 28 Aralık Cumartesi ise İzmir Sanat'taki program 14.00'te Altındağ Mahalle Tiyatrosu'nun "Yok Yere İşkillenmeler" adlı oyunu ile başlayacak. 20.00'de ise Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun "At" adlı oyunu sahnelenecek.

Kapanış 29 Aralık'ta

Festivalin son gününde ise İzmir Sanat'ta 14.00'te Gültepe Mahalle Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyunla İzmirlilerle buluşacak. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda 14.00'te Bademler Köy Tiyatrosu'nun "Üst Kattaki Terörist", 18.00'de Ulamış Köy Tiyatrosu'nun "Düğün Ya da Davul" adlı oyunları sahnelenecek. 20.00'de ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Berkay Taşkan'ın yaptığı "Ulamış Köy Tiyatrosu" adlı filmin gösterimi ile İzmir Sanat'ta Aliağa Mahalle Tiyatrosu'nun "İki Kalas Bir Heves" adlı oyunu var.