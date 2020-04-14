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Mahalle yolu köstebek yuvasını andırıyor

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 8 kırsal mahallenin ulaşımının sağladığı Özbaş-İncirli yolunda oluşan çukurlar köstebek yuvalarını andırıyor.

14.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:55
Mahalle yolu köstebek yuvasını andırıyor
Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde, 8 kırsal mahallenin ulaşımının sağladığı Özbaş-İncirli yolunda oluşan çukurlar köstebek yuvalarını andırıyor. Mahalle muhtarları ve sürücüler, yol nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Hilvan İlçe kırsalındaki Özbaş, İncirli, Kaymaz , Arnık, Mantarlı, Sucuhan, Kepirkucak ve Doğrular Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bozuldu. Grup yolunun 15 kilometresi boyunca oluşan derin çukurlar nedeniyle araç geçişi de zorlaştı. Köstebek yuvalarını andıran görüntülerin oluştuğu yol nedeniyle sürücüler ve mahalle muhtarları yolun yeniden yapılması amacıyla 3 ay önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na müracaat ettiklerini ama henüz sorunun çözülmediğini kaydetti.

Mahalle muhtarları yolun yapılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek, "Biz bozuk olan yolumuzun yapılması için 8 muhtar arkadaşla birlikte Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na 3 ay önce müracaatımızı yaptık. Daire başkanı ve şube müdürü ile defalarca konuştuk, maalesef hala sorunumuz çözülmedi. Biz bir an önce yolumuzun yapılmasını ve ulaşımdaki bu güçlüğün ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bize yardım elini uzatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Kaymaz, Hilvan, Güncel
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