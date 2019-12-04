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Mahalle yolundaki çökme tünel inşaatını durdurdu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Budak köyünün Dikmeler Mahallesi yolunda çökme meydana geldi.

04.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:27Mahalle yolundaki çökme tünel inşaatını durdurdu
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Budak köyünün Dikmeler Mahallesi yolunda çökme meydana geldi. Suyu kesilen sondaj kuyusunun çökmesi sonucu gerçekleştiği tahmin edilen olay üzerine Kürtün Kavşak Tüneli'ndeki çalışmalar durduruldu.

Bugün gerçekleşen olayın ardından Gümüşhane Valiliği yaptığı açıklama ile kavşak tünelinde Cengiz İnşaat tarafından yapılan çalışmalar sırasında tünel içerisinde oluşan suyun boşaltılması esnasında, boşaltılan suyun belli miktarda toprağı taşıması nedeniyle çalışma alanı üzerinde bulunan Budak köyü Dikmeler Mahallesi'ne giden toprak zeminli yolun altındaki toprağın su ile taşınması sonucu çöktüğü ve yolun kullanılmaz hale geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Heyelan oluşan yolun 50 metre yakınında yerleşim alanı olduğu ve yerleşim alanında 10 hane konut bulunduğu, ancak 3 hanenin halen mahallede yaşadığı diğer hanelerin ise yaz mevsiminde kullanıldığının ifade edildiği açıklamada "Cengiz İnşaat Firması yetkilileri ile görüşülerek olay yerine jeoloji uzmanı ve bilirkişiler istenmiş olup, Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirilmiş, ayrıca Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekterliği, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerimiz teknik ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına başlamıştır. Cengiz İnşaat Firması ise Kürtün Kavşak Tüneli çalışmalarını, ilgili ekiplerin yapacağı tespitlere kadar durdurmuş olup, olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" denildi.

Gümüşhane-Kürtün yol ayrımında Karayolları tarafından yaptırılan bin 850 metre uzunluğundaki çift tüp tünel inşaat alanının üzerinde yer alan mahallede geçtiğimiz günlerde tünel inşaatı sırasındaki patlatmalar nedeniyle su kaynakları ve sondaj kuyuları yapılan tünelin içine boşalması sonucu su kaynakları kurumuştu.

Bahse konu çift tüp bin 850 metre uzunluğundaki tünel önceki yıllarda Zigana-Gümüşhane bölünmüş yol çalışmalarının ardından Kürtün sapağında gerçekleşen büyük çaplı heyelan nedeniyle proje değişikliğine gidilerek yapımına başlanmıştı. - GÜMÜŞHANE

Güncel

Kaynak: İHA

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