Haberler » Güncel » Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi - Haber

Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi

Hakkari'de eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

20.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:01Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi
'de eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı ve okulların tatil edildiği Hakkari'de, mahalle sakinleri ise gece yarısı kendini dışarı atarak kızakla kaymanın sevincini yaşadı. Berçelan Mahallesi gençleri, yokuşlu olan caddeyi piste çevirerek gece geç saatlere kadar kaymanın keyfini çıkardı.

Mahalle sakinleri, geçen yıllara oranla bu sene Hakkari'ye çok kar yağdığını ve gece geç saatlere kadar kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:05  Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
20.02.2020 14:07:47