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Mahallede baz istasyonu gerginliği

ÇORUM'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirilip, çalışma başlatınca gerginlik çıktı.

12.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:09Mahallede baz istasyonu gerginliği

ÇORUM'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirilip, çalışma başlatınca gerginlik çıktı. Halkın tepkisi üzerine iş makineleri mahalleden götürüldü.

Ulukavak Mahallesi 2'nci Caddesi'ne, bu sabah, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, "Şu anda valiliğe, savcılığa dilekçe verdim. Halk istemediği takdirde buraya çivi çaktırmayız" dedi. Baz istasyonu kurulmasını vatandaşların istemediğini kaydeden Özdemir, "Ben halkımın yanındayım. Halkımın yanında var gücümle çalışırım. İsterlerse beni muhtarlıktan alsınlar. Benim korkum yok. Halkım ne derse, ben varım. Bu baz istasyonunu kuracaklar, çocukları düşünsün" diye konuştu.

Mahalle halkından Duriye Yıldırım (70) da, "Hepimiz karşıyız. Zaten hastayız, burada ölmek istemiyoruz" dedi. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.



Selçuk, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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