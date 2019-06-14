14.06.2019 14:45
Haberler»Güncel » Haber

Mahallede dolaşan sahipsiz maymun yakalandı

Mahallede dolaşan sahipsiz maymun yakalandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde bir süredir sahipsiz bir maymunun olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden milli parklar ekipleri, Selçuklu Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle bir evin bahçesinde maymunu yakalamayı başardı. Ekipler, sahibi olup olmadığı araştırılan maymunu canlı bir şekilde yakalayarak demir bir kafes içerisinde muhafaza altına aldı. Kafese alınan maymuna ekipler ve çevredeki vatandaşlar meyve ve yiyecek verdi. Maymunun yakalandıktan sonra kafesteki beslenme görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sağlık durumu iyi olan maymun daha sonra ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Konya, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuklu, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10 Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde anlamlı çağrı
16:10 Toplu taşıma araçlarına klima denetimi
16:10 Hafta sonu sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
16:10 Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
16:10 Servis şoförlerinin plaka tahdidi sorunu çözüme kavuştu
16:10 "Kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız"
16:10 Yılsonu enflasyon tahmini geriledi
16:10 Kırşehir'de YKS tedbirleri
16:10 Kırşehir'de muharip gazilere Milli Mücadele madalyası
16:10 Gölcük'te kırkyama sergisi
16:10 Eskişehir'de ilk günün lideri Bostancı
16:10 Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tango gösterisi beğenildi
16:09 Bolu'da ev yangını
16:09 Osmaniye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor