14.06.2019 12:19
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Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler

Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler

KONYA'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde görülen sahipsiz olduğu belirtilen maymun, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, beslendi.

KONYA'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde görülen sahipsiz olduğu belirtilen maymun, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, beslendi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sahipsiz bir maymunun dolaştığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler bir süre sonra maymunu kafesle yakaladı. Ekipler, maymunu muz ve çeşitli meyvelerle besledi. Maymun, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.


- Konya
Kaynak: DHA
Buhara, Selçuklu, Konya, Güncel

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