15 Mart 2019, 14:00
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Mahallede Sandık Bazlı Çalışma

Mahallede Sandık Bazlı Çalışma

AK Parti Teşkilatının sandık bazlı çalışma ekibi kapı kapı dolaşarak seçimle ilgili çalışmaya katılıyor ve vatandaşlardan seçime destek istiyor.

Kapı kapı geziyorlar

Sandık bazlı çalışma kapsamında önceki gün Fabrikalar Mahallesi'nde gezi düzenlendi. İl Başkanı Nuh Dağdelen'in de katıldığı gezide vatandaşlarla selamlaşıldı ve seçime destek istendi. Ziyaretler konusunda bilgi veren İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Sandık Bazlı Seçim Çalışmaları kapsamında FABRİKALAR Mahallemizde oy kullanacak hemşehrilerimizi ziyaret ederek, 31 Mart Mahalli Seçimlerde Partimiz ve Belediye Başkan Adayımız Mehmet Saygılı için destek istedik. Gece gündüz sahada olacağız, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Bültenler