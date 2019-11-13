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Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:39Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. İki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğrul K. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Meltem Çalı, Ertuğrul Çalı, Tahsin Çalı, Müjgan Çalı ve Alev Kocabıyıkoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi. Kavgada yaralanan 5 kişi tedavilerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

, Ertuğrul K.'nin yanı sıra gözaltına alınan adı açıklanmayan 3 kişiyi polis merkezine götürdü.



Muratpaşa, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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