Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bölgeye dikilecek trafo için ağacın kesileceğini öğrenen mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalleli, sokağın hafızası olduğunu belirttikleri ağacın kesilmemesi için imza kampanyası da başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi 52 Sokak'ta oturanlar, bölgedeki tek karabiber ağacının yerine trafo yapılmak istendiğini öğrendi. Bunun üzerine mahalleli nöbetleşe eylem kararı aldı. Ardından karabiber ağacının altında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında mahalle sakinleri, 'Gölgesinde büyüdük', 'Gölgesinde yaşlandık', 'Karabiber trafoya karşı', 'Trafo istemiyoruz', "Ağacıma dokunma' ve 'Doğama dokunma' dövizleri açtı. İmza kampanyası başlatan mahalleli, belediyeye dilekçe yazdı. Yapılan eyleme Dikili Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu'da destek oldu. Doktor Yasemin Özbek tarafından okunan basın açıklamasında "Bu ağaç betonlaşan kentin geçmişine ışık tutan tek ağaç, tek sokak hafızası, geçmişten geleceğe bırakılan tek mihenk taşı ve mirastır. Bir trafo için bu hafıza, geçmişten geleceğe bu köprü yıkılamaz" dedi.Özbek, "2015 yılında kağıt üzerinde planlanan trafo yeri, daha öncesinde küçük bir çocuk parkıydı. Buradaki bir başka karabiber ağacı yok edilerek yerine bir bina dikildi. Şimdi trafo için kesilmeye kalkılan ve sokağın başından sonuna kadar tek başına biz mahalle sakinlerini selamlayan başı yeşil taçlı bu ağaca kaybettiğimiz geçmiş ve yok ettiğimiz doğa adına sahip çıkacağız. Bu ağaç komşum Fatoş ve eski mahalle sakinlerinin, mahalleli olma kültürünü yaşattıkları, buluşup altında torunlarıyla birlikte muhabbetin dibine vurdukları, yaz gecelerinde dibinde serin serin oturdukları, yolcuların, sıcaktan bunalanların soluklandığı tek yerdir. Mahallenin kedi, köpek ve kuşlarına yem ve su konulan, onların da buldukları tek gölge ve mesken tuttukları tek yerdir" diye konuştu.