Mahalledeki katı atık tesisinin kaldırılmasını istiyorlar

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde ' Sofulu çöplüğü' olarak bilenen Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi'nin çevresinde yaşayan mahalle halkı, hastalığa ve rahatsızlığa neden olduğu için çöplüğün taşınmasını ya da tamamen kaldırılmasını için eylem yaptı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi'nde yaşayanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce 'Yap İşlet Devret Modeli' ile yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi'nin kaldırılmasını istiyor. Bölgenin imara açılmasının ardından yüksek katlı binaların arasında kalan çöplükte bir araya gelen Sarıçam Platformu üyeleri, tesisin çevre ve insan sağlığına zararları sebebiyle taşınması ya da tamamen kaldırılması için daha önce de mahkemeye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Toplanan grup adına konuşan Taner Talaş, çöplüğün çevrede sağlık sorunlarına yol açacağından dolayı tarım, hayvancılık ve insan yaşamının olamayacağını belirterek, "Sarıçam ilçesi son 5 yıl içerisinde çok ciddi yapılaşmaya gitti. Buradaki tüm binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmış, imar izinli binalardır. Bölgede yapımı süren Adana'nın yeni stadı, 2 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş önümüzdeki seneden sonra 20 bin öğrenciye sahip olacak Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, binlerce öğrencinin barınacağı yeni yurt binası ve Adana Şehir Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. ya bu çöplüğün yeri yanlış ya da bu kurum ve binalar yanlıştır" dedi.

Çöplüğün kokusuyla insanları rahatsız ettiğini, taşıma esnasında da yollara pislik saçıldığını, sinek ve hastalık sorunlarına neden olduğunu kaydeden Talaş, "Burada yaşayan insanlar yanlış bir şey yapmadı. Bir an önce bu sorunun giderilmesini, çöplüğün taşınmasını ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce de mahkemeye başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle halkından Buket İzli ise Sofulu Mahallesi'ne taşınırken çöplüğün ortaya çıkardığı sorunlardan haberdar olmadıklarını, burada yaşamak zorunda olduklarını belirterek, "Çamaşırlarımızı yıkıyoruz ancak kokuyor. Çocuklarımız sürekli öksürüyor ve hasta oluyor. Bu koku bizi sağlık açısından çok zorluyor. Çöplük yüzünden çevrede çok fazla köpek oluyor ve yaşama alanımız da yok oluyor. Biz de balkonumuzda rahatça oturmak ve uyumak istiyoruz. Bir an önce bir çözüm bulunmalı" dedi.