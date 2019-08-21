Haberler» Spor» Haber

Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.

21.08.2019 13:39 Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası başladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katılacağı turnuvada ilk il günün de 350 Evler Mahallesi-Emek Mahallesi ve M.Akif Ersoy Mahallesi-Beddik Mahallesi müsabakaları oynandı.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda 350 Evler Mahallesi Emek Mahallesini 87-38, M.Akif Ersoy Mahallesi'de Beddik Mahallesini 46-42 yendi.

Turnuva, 29 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. - NEVŞEHİR

Emek Mahallesi, basketbol, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:52   Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı
14:51   Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum anlar oldu"
14:50   Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
14:48   Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma başladı
14:44   İZVAK'tan yangın açıklaması
14:43   Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
14:43   Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...