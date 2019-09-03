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Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi.

03.09.2019 16:02 Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi.
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteği ile gerçekleştirilen turnuva kapsamında karşılaşmalar Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı.

Finalde Bekdik Mahallesi ekibi, Cevher Dudayev Mahallesi takımını yenerek şampiyon oldu. Güzelyurt Mahallesi üçüncü, Sümer Mahallesi dördüncü sırada yer aldı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.
Turnuvaya katılan oyuncuları tebrik eden Başkan Arı, birinci olan takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye etti.

basketbol, Nevşehir, Spor

Kaynak: AA

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