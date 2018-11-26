Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finalisti Turgutreis

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17

Kocasinan Belediyesi'nin başlattığı mahalleler arası futbol turnuvası final karşılaşması renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvanın finalisti Turgutreis mahalle takımını tebrik etti ve "Mahallelerimiz arasında kaynaşmayı ve kardeşliği pekiştirecek bu güzel etkinliğimiz, tüm mahallelerimizi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenecek ve 'En Baba Turnuva' ismiyle devam edecek" dedi.Kocasinan Belediyesi'nin Ekim ayı içerisinde 11 Mahalleyi kapsayan mahalleler arası futbol turnuvasında Turgut Reis Mahallesi şampiyon oldu.Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası Turgut Reis takımının yanına giden Başkan Çolakbayrakdar, tezahüratlarla karşılandı.Tüm oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, turnuvanın devamı konusunda talepte bulunan oyuncu ve mahalle sakinlerine, "Elbette bir müsabaka sonrası dereceye girenler olacaktır. Ancak mahallelerimiz arasında kaynaşmayı amaçladığımız ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde kardeşlik kazanmıştır. Kocasinan ailesi olarak düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimiz, amacına ulaşmıştır. İnşallah Kocasinan'ımız da başlattığımız bu etkinliğimiz bütün mahallelerimizi de kapsayacak şekilde En Baba Turnuva olarak devamını sağlayacağız" sözleriyle taleplerinin yerine getirileceği müjdesini verdi.Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra turnuvada dereceye giren takımların kupalarını verdi. - KAYSERİ