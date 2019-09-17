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Mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı.

17.09.2019 09:07Mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 13-17 yaş grubundaki gençlerin katıldıkları turnuva da genç kızlar basketbol müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda, erkekler basketbol müsabakaları ise mahallelerdeki parklarda bulunan açık sahalarda oynanıyor. Futbolda ise, maçlar Kapadokya Sentez Halı Sahada 25'er dakikalık 2 devre halinde oynanıyor.

20 Eylül 2019 Cuma günü oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek olan turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ve madalya ile birlikte birinci olacak takımlara basketbol ve futbol topu hediye edilecek. - NEVŞEHİR

basketbol, Nevşehir, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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