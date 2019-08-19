Mahallelerde altyapı çalışması

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.



Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri İnköy Mahallesi, Sofu Mahallesi ve Yunusemre Mahallesi'nde kanalizasyon hat döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca ekipler, Akkent Mahallesi ile 30 Ağustos Mahallesinde de ızgara montaj ve rögar kapağı onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA