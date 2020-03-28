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Mahallelerdeki spor sahaları kullanıma kapatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahallelerdeki parklarda bulunan futbol ve basketbol sahaları korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatıldı.

28.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:56
Mahallelerdeki spor sahaları kullanıma kapatıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından, mahallelerdeki parklarda bulunan futbol ve basketbol sahaları korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, salgına karşı vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli mahallelerindeki parklarda bulunan spor sahalarını geçici olarak kullanıma kapattı. Gençlerin ve vatandaşların toplu olarak spor yapmalarını engellemek amacıyla, etrafı tel örgü ile çevrili sahalarının kapılarını kilitleyen belediye ekipleri, tel örgüsü bulunmayan sahalarda ise basketbol potalarını sökerek depoya kaldırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Nevşehir, Futbol, Güncel

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