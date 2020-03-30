Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mahallelerdeki trafolar planlı gelişmenin göstergesi

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için trafo alanları oluşturacak.

30.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:43
Mahallelerdeki trafolar planlı gelişmenin göstergesi
Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için trafo alanları oluşturacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir şehrin imar, plan ve sağlık yapılanması ile ekonomik kalkınmasının en büyük göstergesinin enerji kullanımındaki miktar ve kesintisiz olmasının büyük önemi olduğunu bildirdi.

Belediyelerin enerji aktarımında büyük katkısı olduğunu söyleyen Dr. Palancıoğlu, Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerine yeni trafo alanları yapılacağını hatırlatarak, "İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından Meclis kararı ile tahsis ediliyor. Melikgazi'de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. . Bir şehrin enerji aktarımı ve harcaması o şehrin kalkınmışlığının göstergesidir. Bu nedenle enerjiye büyük önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak enerji aktarımı ile hem binaların, evlerin, parkların aydınlatmasının sürekliğini sağlıyor hem de bu semtlerde bulunan sanayi ve işletmelerin üretimine katkı sağlıyoruz. Bölge halkına hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mahallelerdeki trafolar planlı gelişmenin göstergesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı - Haber 15:32: Muhtardan evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa salep ikramı - Haber 15:32: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu - Haber 15:31: Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı - Haber 15:31: İçişleri: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber