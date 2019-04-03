Mahallelere Kadın Eli Değiyor

2014 yerel seçimlerinde 4 olan kadın muhtar sayısı 2019'da 8'e çıktı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde birçok kadın aday muhtar olmak için ter döktü. Kadın muhtarların kıyasıya yarıştığı ilçelerden biri de Sarıyer oldu. 38 mahallenin bulunduğu Sarıyer'de 8 muhtarlıkta ipi göğüsleyen kadınlar oldu. 3 kadın uzun yıllardır mahalle muhtarlığı yaparlarken, 5 kadın ilk kez seçildi. Bahçeköy Kemer'de Fulya Bayram, Demirciköy'de Nebahat İmamoğlu, Garipçe'de Elvan Aslan, Kısırkaya'da Nurcan Kocaer, Uskumruköy'de Şeyda Üst, Zekeriyaköy'de Semra Özkaya, Maslak'ta Aslı Nalbant Bütüner ve Huzur Mahallesi'nde Nurcan Çakır'ın tek hedefi ise başka bir mahallenin mümkün olduğunu göstermek.

KADIN İSTERSE YAPAR

İnsanlarla konuşmayı dertlerini dinlemeyi sevdiğini söyleyen Bahçeköy Kemer muhtarı Fulya Bayram, "Çözüm odaklı olmak önceliğim, insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Sarıyer mahallelerinde artan kadın adaylar beni mutlu etti. Hemcinslerimize istersek neler yapabileceklerini göstermiş olduk. Projelerim arasında Bahçeköy Kemer Mahallesini ön plana çıkartmak var. Kemer mahallesi güzelleştirme derneği kurmayı da çok istiyorum" dedi.

Huzur mahallesi Muhtarı Nurgül Çakır ise hayalinin imar konusuyla alakalı sorunların giderilmesine destek olmak olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaşım konusunda önemli adımlar atmayı hedefliyorum. İhtiyaç sahibi insanların mağduriyetlerini gidermek projelerim arasında yer alıyor. Muhtarlığa aday oldum ve seçildim, bu güzel bir duygu, gurur verici. Mahallemize artık bir kadın eli değecek"

Kaynak: Bültenler