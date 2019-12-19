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Mahallelere yeni geri dönüşüm ve evsel atık kutuları yerleştirilecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarına yerleştirilmek üzere alımı planlanan Geri Dönüşüm ve Evsel Atık Kutularını inceledi.

19.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:34 Mahallelere yeni geri dönüşüm ve evsel atık kutuları yerleştirilecek

Şehirde temizlikle birlikte geri dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Arı, yapılan ihale ile birlikte alınacak Geri ve Evsel Atık Kutularının yeni yılın ilk aylarından itibaren mahallelere yerleştirileceğini söyledi.

Kent temizliğine büyük önem veren ve 'i temizlik konusunda 'nin örnek kentlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, 'Temiz Şehir Nevşehir' sloganıyla başlattığı kampanya çalışmaları devam ediyor. Kentteki tüm mahallelerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatan ve bunun yanında 'İzmarit Toplama' , 'Bayat Ekmek Kutuları' ve 'Giysi Kumbaraları' projeleriyle ile birlikte şehirde farkındalık yaratma çabasında olan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da yerüstü ve yeraltı çöp konteynırlarını yeniliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi'ne de büyük destek veren Nevşehir Belediyesi bu amaçla 150 Geri Dönüşüm Kutusu ve 150 Evsel Atık Kutusu alımı gerçekleştirecek.

Alımı yapılacak Geri Dönüşüm ve Evsel Atık Kutularını inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Belediye Başkanı Rasim Arı, kent olarak sıfır atık projesine tam destek sunduklarını ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Alımı yapılan kutuların yeni yılın ilk aylarından itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarına yerleştirileceğini ifade eden Arı, vatandaşlardan da temizlik ve geri dönüşüm konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.


Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: Bültenler

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