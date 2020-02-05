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Mahallelerin Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

05.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:55Mahallelerin Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor

Hayata geçirilen çalışma ile mahallede imara yeni açılan sokağın altyapı ihtiyacı karşılandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince 'ın Seyitahmet Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışmasına hayat verildi. İmara yeni açılan sokağın içme suyu ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinlerini memnun ederken vatandaşlar MASKİ'ye teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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