Mahallelerin iftar geleneği

Beypazarı
ilçesine bağlı Gazipaşa
Mahallesi Nuhhoca semti sakinleri, yıllardır her ramazan sokak iftarı organize ediyor.
Mahalle sakinlerinden Abdullah Tiftikçi, çocukluğundan beri yaz aylarına denk gelen ramazanlarda mahallelilerle birlikte sokak iftarı yaptıklarını söyledi.
İftar programlarına çocukken babasıyla katıldığını anlatan Tiftikçi, "Bu güzellikleri unutmak mümkün değil. Şimdi bizler bu geleneği sürdürüyoruz. Eskiden herkes evinden yemek getirirdi. Şimdi artık pişirtiriyoruz ve burada mahalle komşularımıza ikramda bulunuyoruz. İftar yemeği programımıza katılan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Mahalle muhtarı Mesut Demir
ise mahallesindeki iftar geleneğinin çok güzel ve anlamlı olduğunu, herkesin birbiriyle kaynaştığını ifade etti.
Hayırseverlere yaptıkları destekten ötürü teşekkür eden Demir, "Ben 3 dönemdir mahalle muhtarıyım. Burada yenen iftar yemeklerinin aksadığını görmedim. Bundan sonra da sürdürmede kararlıyız." diye konuştu.
Öte yandan, iftar yemeği öncesi mahalle sakini din görevlileri, tüm şehitler ve vefat eden mahalle sakinleri için mevlit okudu.
Gazipaşa
, Beypazarı
, Güncel
Kaynak: AA