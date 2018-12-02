Mahalleli, 5 Yıldızlı Otelin Tesislerini Yıktı

02 Aralık 2018 Pazar 16:35



02 Aralık 2018 Pazar 16:35

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiğini iddia eden, aralarında muhtarların da olduğu 5 mahalleden yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması yaptıktan sonra otele ait futbol sahasıyla, tenis kortlarını yıktı. Otelin genel koordinatörü Hakan Öztürk, 100 bin liralık hasar meydana geldiğini belirterek, söz konusu alanın tahsisini 31 yıl önce aldıklarını ve şikayetçi olduklarını söyledi.Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiği iddiasıyla Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, Cevizler Mahalle Muhtarı Mehmet Ak ve Hacı İsalı Mahalle Muhtarı Ali Güneş'le birlikte yaklaşık 100 kişi, söz konusu alanda dün basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Karacalar'ın muhtarı Tayyar Yılmaz, otelin halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında günübirlik alan olarak belirtilen bölgenin açılmasının ve kullanımının 30 yıldır engellediğini savundu. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermediğini öne süren Yılmaz, "Konunun Kamu Denetim Kurumu'na (Ombusmanlık) taşınması sonucunda ilgili alanların kamu yararına kullanılması gerektiği şeklinde karar alınarak ilgili bakanlığa karar tebliğ edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından da söz konusu alanın günübirlik alan olarak kullanılması konusunda karar çıkmıştır" dedi.AÇIKLAMA SIRASINDA OTELİN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GELDİSöz konusu kararlara rağmen otelle işgale devam edildiğini ve 100 dönümlük alan üzerinde tenis kortları yapıldığını iddia eden Yılmaz, "Otelin bizim Karacalar, Sülek, Cevizler, Kızılağaç, Hacıisalı mahallelerinin günübirlik alanı olan yeri boşaltması ve belediyenin buraları vatandaşların kullanımına uygun günübirlik alan haline getirmesini istiyoruz" diye konuştu.Muhtar Yılmaz, basın açıklaması sırasında gelen otelin güvenlik görevlilerine, "Burasını bugün boşaltın. Biz bu direkleri falan yarın görmek istemiyoruz. Size bugün müsaade var" dedi. Gruptan biri de "Bugün bu kadar kalabalık varken, kavga gürültü olmadan burasını kaldırın" diye konuştu. Güvenlik görevlilerinden biri ise "Biz 1600 liraya çalışan insanız. Yetkili olan müdürlerimize haber verdik" diye yanıt verdi.TENİS KORTLARI YIKILDIBasın açıklamasından sonra futbol sahası ile tenis kortlarına giren grup, kale direklerini ve kenarlardaki tel çitleri söktü. Güvenlik kulübesini yıkan mahalleli, profesyonel tenisçilerin kullandığı toprak tenis kortlarını da devirdi. Kortların kenarlarındaki tel çitlerin tamamını yıkan grup, fileleri ise yerlerinden söktü.'ALANIN TAHSİSİ 1987 YILINDA YAPILDI'Otelin genel koordinatörü Hakan Öztürk, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar hukuka ve kanunlara uygun hareket ettiklerini, bundan sonra da böyle devam edeceklerini söyledi. Öztürk, "Söz konusu alan 248 bin 684 metrekare olarak 24 Haziran 1987 tarihinde şirketimize tahsis edilmiş ve o günden bugüne de kesin tahsisli olarak bizim kullanımımızda olan bir alandır. Alanla ilgili mülkiyetinin bize ait olduğuna dair herhangi bir beis ve şüphe yoktur. Bu konuda yasal evrakımızın hepsi sağlamdır ve bunlar geçerliliğini korumaktadır. Alanın üzerindeki tenis kortları ve futbol sahası dahil olmak üzere hepsi yasal mevzuata uygun yapılmış yapılardır. Arazi 49 yıllığına bize tahsis edilmiştir. Bizim mülkiyetimizdedir, bizim tahsisimiz altındadır. Bunun 31 yılı dolmuştur. Tahsis süresinin uzatılması için yasal olarak başvurumuzu yapmış durumdayız" diye konuştu.'ARAZİMİZE ORGANİZE SALDIRI YAPILDI'Kendi mülkiyetlerindeki araziye organize saldırı yapıldığını savunan Öztürk, "Bizim arazimizin bir bölümünde içerisindeki mallarımıza da zarar verecek şekilde organize bir olay planlanmış ve yapılmıştır. İşin acı tarafı bu organize olay ve vandallık bölgedeki muhtarlar yani kamu görevi taşıması gereken muhtarların organizasyonu altında yürütülmüş bir olaydır. Bizi en çok üzen kısım budur. Bu konudaki şikayetimiz jandarmaya iletilmiş, jandarma gerekli tutanakları tutmuştur, yapılan saldırılarla ilgili gerekli bütün belgeler ve video görüntüleri jandarmaya teslim edilmiştir. Süreç yasal olarak takip edilecek, biz bu konuda adalete güveniyoruz" dedi.'100 BİN LİRALIK ZARAR OLDU'Yaşananlar sırasında profesyonel tenisçilerin kullandığı toprak tenis kortlarının da zarar gördüğünü aktaran Öztürk, "6 tenis kortumuz var. Bu tenis kortlarının hepsi özel toprak kortlardır yani profesyonel tenisçilerin tercih ettiği kortlardır. Bunların tamamı zarar görmüştür. Tel örgülerinden filelerine, zeminine kadar her şeye zarar verilmiştir. Alanı takip eden güvenlik kameralarımız kırılmıştır. Güvenlik kontrol noktamızdaki güvenlik kulübemiz, sınır tellerimiz yıkılmıştır. Sigorta şirketiyle görüşmelerimizi başlattık, zarar tespitini yaptırıyoruz. Yaklaşık 100 bin liralık zararımız görünüyor şu anda" diye konuştu. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan basın açıklamasından sonra yaşananlar, otelin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; grubun futbol sahasına girdiği, kale direklerini yerlerinden sökerek taşıdığı, otelin dış kısım tel çitlerini yıktığı anlar ile tenis kortlarına girenlerin bütün tel çitleri yıktığı, güvenlik kameralarını söktüğü ve fileleri taşıdığı anlar yer aldı. - Antalya