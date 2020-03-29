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Mahalleli camlardan ve balkonlardan katıldı... 'Korona virüsün defi' için kurban kestiler

Mahalleli camlardan ve balkonlardan katıldı.

29.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:23
Mahalleli camlardan ve balkonlardan katıldı... 'Korona virüsün defi' için kurban kestiler
Kütahya 'da, Korona virüsün (Covid-19) bitmesi için sosyal medyada bir araya gelen mahalle sakinleri, topladıkları para ile 'Korona virüsün defi' için kurban kesti
KÜTAHYA - Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokak sakinleri, 'evde kal' çağrısına uydukları bugünlerde sosyal medya aracılığı ile başlatıkları 'Koronanın Defi' kampanyası ile kendi aralarında topladıkları para ile kurban kesti.
Tüm dünyada etkili olan salgın için başta ülkemizden ve tüm dünyadan kalkması için kurban adayan mahalleli, tekbirler ve dualar ile kurban kestiler.
'Evde kal' çağrısına uyarak sadece camlardan ve balkonlardan merasimi izleyen mahalleli hep bir ağızdan edilen dualara amin dediler.
Mahalleliler adına konuşan Eyüp Gökçe, "Eşim ile aldığımız bir karar ile memleketimizde olan korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı kurban kesme sureti ile rabbimize olan vazifemizi yerine getirdik. Eşim aldığımız bu karara Allah razı olsun komşularımızda destek sağladılar ve sokak sakinler olarak yan sokaklardan da aldığımız destek sonrası bin 200 TL'lik bir para topladık ve kurban kestik. Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.
Mahalle muhtarı Tevfik Karaca ise, mahallelinin aldığı bu güzel karardan ötürü memnun olduğunu ifade ederek, korona virüs salgının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.
Mahalleli ayrıca salgın sırasında görevi başında olan sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi. Mahalleli camlardan ve balkonlardan katıldı... ’Korona virüsün defi’ için kurban kestiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Meydan Mahallesi, Kütahya, Kültür Sanat

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Mahalleli camlardan ve balkonlardan katıldı... 'Korona virüsün defi' için kurban kestiler

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