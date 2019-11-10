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Mahalleli çöplük alanı ormana dönüştürüyor - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mahalle sakinleri, çocuk ve yaşlı demeden imece usulü yaptıkları çalışmayla 110 dönümlük çöplük alanı yeşillendiriyor.

10.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:24
'ın ilçesinde mahalle sakinleri, çocuk ve yaşlı demeden imece usulü yaptıkları çalışmayla 110 dönümlük çöplük alanı yeşillendiriyor.
İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'nin muhtarı Hasan Eren ile Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya mahallede daha önce çöplük olarak kullanılan alanın yeşillendirilmesi amacıyla çalışma başlattı.
İlçe belediyesinin de verdiği destekle alandaki çöpler bertaraf edilip, 7'den 70'e mahallelinin katılımıyla fidan dikim süreci başlatıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden mahalleli Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanları Mengelis mevkisinde toprakla buluşturuyor.
Toplam 110 dönüm alanda başlatılan ormanlaştırma çalışmasının yeni arazi teminin ardından 260 dönüme çıkarılması hedefleniyor.
Mahalle muhtarı Hasan Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkının el ele vererek çöplük alanı ormana kavuşturmak için canla başla çalıştığını belirtti.
Bölgenin 20 yıldır çöp toplama alanı olarak kullanıldığını dile getiren Eren, "Büyükşehir Yasası'yla yeniden mahalle statüsüne dönmemizin ardından vatandaşlarımızla birlikte çöplüğü kaldırıp orman oluşturma kararı aldık. Mahallemizin gençlerinin büyük destekleri ile yaklaşık bir aydır burada emek veriyoruz. Mahallemiz güzel bir ormana kavuşacak." dedi.
Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya da mahalle halkının destekleri ile orman oluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Orman çalışmalarının tamamlanmasının ardından sosyal tesisler inşa ederek 80 dönüm alan üzerinde de mesire alanı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Gülten Özdemir ise eşi ve çocuğuyla çalışmalara destek verdiklerini, mahallede orman oluşturmanın sevincinin yaşadıklarını söyledi.
Mahalleli çöplük alanı ormana dönüştürüyor - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA


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