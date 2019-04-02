Mahalleli, Hırsızı Çıkmaz Sokağa Girince Yakaladı

BURSA'nın Osmangazi
ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K. (19), kendisini fark eden mahalleliden kaçarken, çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, gece saatlerinde, Yeşilova
Mahallesi 4. Kenar Sokak'ta meydana geldi. İçinde inşaat malzemelerinin bulunduğu, 16 U 6053 plakalı park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K., çevredekilerce fark edildi. Cam
kırılırken, sesini duyup, sokağa inen mahalleli, E.K. ve yanındakini bir süre kovaladı. E.K., 20 kişilik gruptan kaçarken, 4. Çeşme
Çıkmazı Sokağı'na girdi. Çıkmaz sokak olduğunu bilmeyerek, giren E.K., burada mahalle sakinlerinde yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K.'yi gözaltına aldı. E.K. mahalli tarafından yakalandığı sırada kaçan yanındaki kişi ise aranıyor. - Bursa
Yeşilova, Osmangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA