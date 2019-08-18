Haberler» Güncel» Haber

Mahalleli istedi Kızılay'ın gezici kan bağış tırı yola çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kan vermek istediklerini belirterek sosyal medya üzerinden Kızılay'ın gezici kan bağış tırının mahallelerine gelmesini istedi.

18.08.2019 12:43 Mahalleli istedi Kızılay'ın gezici kan bağış tırı yola çıktı
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kan vermek istediklerini belirterek sosyal medya üzerinden Kızılay'ın gezici kan bağış tırının mahallelerine gelmesini istedi. Çağrıyı dikkate alan Kızılay, tırı mahalleye ulaştırarak bağışları topladı.

Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri, sosyal medya üzerinden toplanarak Türk Kızılay'ına kan bağışı yapmak istediklerine yönelik mesajlar attı. Vatandaşların talebini dikkate alan yetkililer kan bağış tırını mahalleye gönderdi. Gezici kan bağışı aracında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Türk Kızılay'ı kan bağışlarını topladı.

Mahalle sakinlerinden Sıraç Çavuş, onlarca kişinin kan bağışı vermesinden memnun olduklarını ifade ederek başka hayatlara dokunmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Çavuş Türk Kızılay'ına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MARDİN

Ortaköy, Artuklu, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların üstesinden geleceğiz"
13:26   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
13:25   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
13:25   SARIYER'DE DENİZE UÇAN MİNİBÜS ÇIKARILDI (aktüel)
13:25   Fransa'da doktorlardan ilaç kıtlığına çözüm önerisi
13:25   Otomobil şarampole yuvarlandı: 5'i çocuk 8 yaralı
13:23   Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı