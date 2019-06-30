30.06.2019 18:06
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Mahalleli kovaa ve küreklerle yangını durdurmaya çalıştı

Mahalleli kovaa ve küreklerle yangını durdurmaya çalıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde mahalle arasında çıkan anız yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Aydın 'ın Didim ilçesinde mahalle arasında çıkan anız yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Evleri tehdit eden yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken 40 dekarlık alan yangında zarar gördü.

Didim Hisar mahallesinde anız yangını korkuttu. Anız yangını etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyerek, zeytin ağaçlarına ve anız tarlasındaki saman paketlerini yaktı. Yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın evleri ve damları da tehdit ederken, mahalle sakinleri ellerinde kova ve hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, kimi mahalle sakinleri ise kürek ve çapalarla yangını durdurmaya çalıştı.

Rüzgarın etkili olması yangının kontrol altına alınmasını engelledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ve bir su tankeri ile yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile saman yanarken yaklaşık 40 dekarlık alan yangında zarar gördü. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın , Didim , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:00 Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
18:56 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.
18:54 Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
18:48 Hakkari şehidi Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı
18:44 İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
18:35 Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
18:30 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı