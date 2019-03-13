Mahalleli Marmaris Yönetiminde Söz Sahibi Olacak!

31 Mart Yerel Seçimlere yaklaşık iki hafta kala CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay, Marmarismahallelerini adım adım gezmeye devam ediyor, her kesimden her çevreden vatandaşların sorunları dinliyor.

Önceki gün (11 Mart 2019)merkezde Tepe Mahallesinde mahalle sakinleri ve esnafların sorunlarını, beklentilerini dinleyen CHP Adayı Oktay, yeni dönem Marmaris Belediyesi yönetiminde Marmaris Kent Konseyinin daha güçlü hale getirmek için, Mahalle Meclisleri oluşturacaklarına dikkat çekti.

Konya Karamanlılar Derneği, Ağrılılar Derneği ve Marmaris Halk İnisiyatifi grubu görüşmeleriyle günü tamamlayan CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Oktay yapılan görüşmeler sonucu oluşan beklentilere karşılık; " Marmarisimizin ortak akılla geliştirip uygulamaya koyacağımız projelerimizle; Öncelikle tüm Marmaris'in ve Marmaris Sakinlerinin ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi yerlerde olabilmesi için Turizmin sadece Yaz mevsiminde değil, tüm yıl boyunca yapılabilmesi, fuarlar, spor ve kongre turizmine öncelik verilmesi, Marmaris Kent Konseyi ile el ele hazırlanacakdaha verimli bir faaliyet raporları düzenleyeceğiz. Hepsinden önemlisi Marmaris Kent Konseyini daha güçlü hale getirmek için Mahalle meclisleri kurup bu meclislerle sadece örgütlenmiş gruplar değil her bir Marmaris sakininin bireysel katılımıyla da söz hakkı olmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler