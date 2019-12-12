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Mahallelilerin Başkan Çerçioğlu'ndan talep ettikleri duvar örülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı'nın Kızılkaya Mahallesi'nde yağışlardan sonra toprak kaymalarının yaşandığı köy meydanında istinat duvarı yapmaya başladı.

12.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:18Mahallelilerin Başkan Çerçioğlu'ndan talep ettikleri duvar örülüyor
Büyükşehir Belediyesi, 'nın Mahallesi'nde yağışlardan sonra toprak kaymalarının yaşandığı köy meydanında istinat duvarı yapmaya başladı. Çalışma bitirildiğinde uzun yıllar boyunca bölgede toprak kayması yaşanmayacak.

Köy meydanında yapılan çalışma, kot farkından kaynaklanan toprak kaymasının önlenmesi amacıyla yapılıyor. Toplamda yaklaşık 60 metrelik istinat duvarının yüksekliği ise yaklaşık 5,5 metre.

Kızılkaya Muhtarı Mehmet Ali Avcı, duvar imalatını Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiklerini ve çalışmaların zaman geçirmeden başlandığını belirterek, "Özellikle yağışlı havalarda burası tehlike arz ediyordu. Talebimizi iletmemizin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra çalışmalar başladı. Emeği geçen herkese özellikle de Aydın'da sosyal belediyeciliği yaşatan Özlem Çerçioğlu'na tüm mahalleliler olarak çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kızılkaya, Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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