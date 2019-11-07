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Mahallelinin alt yapı sorunları 'İletişim Ofisi'nde çözülecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallelerinin altyapısını baştan aşağı değiştirip yağmur suyu hatlarıyla donatacağı yeni altyapı projesiyle ilgili vatandaşların bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği 'Altyapı...

07.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10 Mahallelinin alt yapı sorunları 'İletişim Ofisi'nde çözülecek
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallelerinin altyapısını baştan aşağı değiştirip yağmur suyu hatlarıyla donatacağı yeni altyapı projesiyle ilgili vatandaşların bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği 'Altyapı İletişim Ofisi' kuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünde başladığı dev altyapı projesi tüm hızıyla devam ediyor. 5 mahallenin daha alt yapısını baştan aşağı yenileyecek 95 milyon liralık altyapı yatırım çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir DESKİ, vatandaşların bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Altyapı İletişim Ofisi, bölgedeki vatandaşların rahatça ulaşabileceği Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu bahçesinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Altyapı İletişim Ofisi'nde görevli personel, altyapı çalışması yapılan bölgedeki vatandaşlara altyapı çalışmalarıyla ilgili anında bilgi akışı sağlarken vatandaşların olası sorun ve taleplerine de yardımcı oluyor.

"5 mahallemizin alt yapısını baştan aşağı değiştireceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, 5 mahallede daha başlattığı dev yatırımın bölgenin çok önemli bir ihtiyacı olan altyapı sorununa çare olacağını söyledi. Bölgedeki vatandaşların altyapı ile ilgili bilgi, sorun ve taleplerinin Altyapı İletişim Ofisi ile anında karşılık bulacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, "5 mahallemizin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek ve yağmur suyu hatlarıyla donatacağımız dev alt yapı hamlemiz ile bölgemiz modern bir alt yapıya kavuşacak. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen, yaşayabilecekleri olası sorun ya da taleplerini iletebilecekleri Altyapı İletişim Ofisimiz ile hemşehrilerimizin yanında olacağız. Vatandaşlarımızın destek ve dualarıyla inşallah bölgemiz modern bir alt yapıya kavuşacak" dedi. - DENİZLİ

Denizli, DESKİ, Güncel

Kaynak: İHA

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