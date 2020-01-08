Haberler » Güncel » Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği - Haber

Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor.

08.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:39 Mahallelinin, hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

KOCAELİ'nin ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalleli, heyelana karşı bir an önce önlem alınmasını istedi.

Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin mevkisinde, konut alanlarının yakınında oluşturulan hafriyat alanı, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Yükseltisi olan ve neredeyse her gün onlarca kamyondan hafriyatın döküldüğü alanda, yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geliyor.

Mahalle sakinlerinden Abdürrahim Güzel, bölgede bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

Toprak kaymasından tedirgin olan mahalleliden bazılarının, geceleri uyuyamadığını belirten Ahmet Özdemir ise "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntıda ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur, diye bazıları geceleri uyuyamıyor" diye konuştu.



Kurudere, Körfez, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Ankara 'her 4 gençten biri siber zorbalığa uğruyor' - Haber
12:32   Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı - Haber
12:32   Spor ankaragücü'nün arjantinli oyuncusu oscar scarione şu an yüzde yüz hazırım - Haber
12:32   Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Haber
12:32   Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:33:15