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Mahallelinin tepkisi üzerine baz istasyonu kurulamadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aynı apartmana ikinci baz istasyonu kurmaya gelen GSM şirketine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

16.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:24
Mahallelinin tepkisi üzerine baz istasyonu kurulamadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aynı apartmana ikinci baz istasyonu kurmaya gelen GSM şirketine mahalle sakinleri tepki gösterdi.Tepki sonrası mahalleye gelen zabıta ekiplerince baz istasyonunun kurulmasına izin verilmedi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2077 Sokak'taki çocuk parkının bitişiğinde bulunan Kemal Ayvaz Apartmanı üzerine bir GSM şirketince ikinci baz istasyonu kurulmasına çok sayıda mahalleli toplanarak tepki gösterdi. Olay yerine gelen zabıta, bina üzerinde tadilat izni olmaması nedeniyle GSM şirketi hakkında tutanak tutarak baz istasyonu kurulmasına izin vermedi.

Mahalle muhtarı Zafer Korkmaz, "Baz istasyonu kurmak istedikleri apartman hem mahallenin en merkezi noktasında hem de bitişiğinde çocuk parkı var. Zaten ilk kurulan baz istasyonu yeterince radyasyon yayıyor. İkinci baz istasyonunun yayacağı radyasyon parkta oynayan çocuklarımıza zarar vereceği için buraya kurulmamasını ve eski baz istasyonunun da kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Apartman üzerine önceden kurulan baz istasyonunun ise Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce kaldırılmasına karar verildiği ve baz istasyonu sahibi şirkete ihtarname gönderildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, serik, Güncel
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