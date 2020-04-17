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Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi

Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödediADANA'nın Seyhan ilçesinde ismi bilinmeyen hayırsever, Pınar Mahallesi'ndeki bakkalda, müşterilerin veresiye defterine yazılı 7 bin liralık borcunu ödedi.

17.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:57
Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi
ADANA'nın Seyhan ilçesinde ismi bilinmeyen hayırsever, Pınar Mahallesi'ndeki bakkalda, müşterilerin veresiye defterine yazılı 7 bin liralık borcunu ödedi.
Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bakkala dün öğle saatlerinde giden hayırsever, işletmeci Tahsin Aytar'dan veresiye defterini istedi. Aytar'ın "Kimsiniz?" diye sorması üzerine ismini söylemek istemediğini belirten hayırsever, "İsmime gerek yok, hayır yapmaya geldim" yanıtını verdi. Aytar ile hayırsever, veresiye defterindeki mahallelinin borçlarını hesapladı. Toplam 7 bin lira çıkan borcu ödeyen hayırsever, defteri de alarak, bakkaldan ayrıldı.
Mahalleliden alacağı kalmayan Tahsin Aytar, bakkalın girişine de 'Bu bakkalın veresiye defteri bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Mahallenin borcu yoktur. Hayırsever vatandaştan Allah razı olsun' yazılı kağıdı astı.
Koronavirüs salgını başladığından beri kendilerinin de halka kolaylık sağladıklarını ancak hayırseverin davranışının örnek olması gerektiğini belirten Tahsin Aytar, "Borcu olanlar çok sevindi, çok dua ettiler. Şu an zaten salgın yüzünden iş yok. Çok güzel bir şey oldu. Allah hayrını kabul eder inşallah" diye konuştu. Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Mahallesi, Seyhan, Güncel
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