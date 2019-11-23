Haberler » Güncel » Mahallelinin yol çağrısı - Haber

Mahallelinin yol çağrısı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi sakinleri bozuk olan yollarının yapılması için yetkililerden yardım istedi.

23.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:37Mahallelinin yol çağrısı
'nın ilçesi Mahallesi sakinleri bozuk olan yollarının yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahalle iken içerisinde bulunan tren istasyon durağı nedeniyle 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ ilçesine bağlanan Karapınar Mahallesi sakinleri yıllardır hizmet alamadıklarını ileri sürerek onlarca öğrencinin Doğanşehir ilçesi'nde eğitim -öğretim gördüğünü, yolların bozuk olması nediyle öğrenci servilerinin mahallelerine gelmemesi nedeniyle öğrencileri kendi özel araçları ile okula götürdüklerini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bozuk olan yolların yapımı için destek istedi. Mahalle Muhtarı Mehmet Özdağlar yıllardır Mahallelerine iş makinesinin girmediğini kaydederek,"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 1928 yılında Mahallemize yapılan tren istasyonu durağı nediyle mahallemiz 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ'a bağlanmıştır.Mahallemiz Akçadağ'a bağlandıktan sonra hiç bir iş makinesi mahallemize girmemiştir.Yol ve altyapı eksiklikleri nediyle mahalle sakinlerinden şikayet almaktayım.Öğrencilerimiz kendi ilçeleri yerine Doğanşehir'e gidiyor.Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu - MALATYA

Karapınar, Malatya, Akçadağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:03 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
18:03 197 çocuğa kışlık giysi yardımı
18:02 Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)
18:02 Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
18:02 Amasya'da başına kestiği ağacın dalı düşen adam öldü
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:04:14