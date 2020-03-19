Menü
Haberler››Güncel››'Mahallenin gençleri' tarihi sokağın yaşlı sakinlerine kolonya dağıttı - Güncel

"Mahallenin gençleri" tarihi sokağın yaşlı sakinlerine kolonya dağıttı

İzmit Tarih Koridoru Derneği üyeleri, tarihi Kapanca Sokak'ta yaşlıların evden çıkmaması için kapı kapı dolaşıp kolonya dağıttı.

19.03.2020 01:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:16
İzmit Tarih Koridoru Derneği üyeleri, tarihi Kapanca Sokak'ta yaşlıların evden çıkmaması için kapı kapı dolaşıp kolonya dağıttı.
Gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Nükhet Özcan, derneklerinin Akçakoca ve Hacıhasan mahallelerinde Azize Santa Barbara ve tarihi Orhan Camisiyle başlayan lokasyonda Kapanca Sokak, Kasr-ı Humayun, Cümle Kapı ve Saat Kulesi'ni kapsayan bölgede faaliyet gösterdiğini hatırlattı.
Kendilerini "Eski mahalle kültürüne destek veren, kültürel yozlaşmaya karşı, bölgedeki konak ve tarihi yapılarda eski kent tarihini, kent kültürünü yaşatmak isteyen bir avuç İzmitli" olarak tanımlayan Özcan, "Birbirimize ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, birlikte hareket ederek limon kolonyası ve ekşi mayalı ekmek dağıtıp, lokasyondaki en eski yerleşim olmasından dolayı nüfusunun yaşlılığını da göz önünde bulundurarak 'Gençler size getirsin, sizler evden çıkmayın' sloganıyla dağıtım yaptık." diye konuştu.
Dağıtımlara 30 paketle başladıklarını ifade eden Özcan, sokağa çıkmanın tavsiye edilmediği günlerde devam edeceğini, tarih koridorundaki yaşlılara kolonya ve ekmek dağıtımı sağlayabildiklerini, dezenfektan ya da benzer ürünleri dağıtmak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçebileceğini kaydetti. ’Mahallenin gençleri’ tarihi sokağın yaşlı sakinlerine kolonya dağıttı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

"Mahallenin gençleri" tarihi sokağın yaşlı sakinlerine kolonya dağıttı
Etiketler : Santa Barbara, Akçakoca, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Güncel
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading