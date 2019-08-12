Haberler» Güncel» Haber

MAHALLENİN HEM MUHTARI HEM MÜZİSYENİ

12.08.2019 11:27 MAHALLENİN HEM MUHTARI HEM MÜZİSYENİ


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:34   Siyasi partilerde bayramlaşma - HÜDA-PAR ve SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti
11:33   - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
11:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
11:27   Gelibolu'daki yangında şehitlik, siper hattı ve savaş alanı zarar görmedi
11:27   Çankaya parkları bayramda da Ankaralıları kucaklıyor
11:27   Elaiussa Sebaste Antik Kenti, ilgi bekliyor
11:27   Düzce'de şerit ihlali kazaya yol açtı: 8 yaralı