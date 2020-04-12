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Mahallenin karantinaya alındığı Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi'nin karantinaya alınmasının ardından polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı.

12.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
Mahallenin karantinaya alındığı Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı
Elazığ 'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi'nin karantinaya alınmasının ardından polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı.

Valilik bugün Sivrice ilçesine bağlı Hazar Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) vakası görülmesiyle 14 günlük karantina sürecini başlattı. Alınan ikinci bir kararla ilçeye araç giriş-çıkışı da zaruri bir durum olmadığı sürece yasaklandı. Kararın ardından polis ekipleri, karantinaya alınan mahalle ile ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. İlçeye gelen vatandaşlar, polisler tarafından uyarılarak geri çevrildi.

Sivrice ilçesinin 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce binanın ağır hasar almasına neden olan 6.8'lik depremin merkez üssü olması nedeniyle daha hassas davranıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Elazığ, Polis, Güncel
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