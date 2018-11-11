- Mahallenin 'Telefonlarımız çekmiyor' sıkıntısına Bakan Pakdemirli yetişti

- Mahallenin 'Telefonlarımız çekmiyor' sıkıntısına Bakan Pakdemirli yetiştiMahallelinin sıkıntısına Bakan Pakdemirli'den sesli mesaj ile çözümMahalleliye müjdeyi Bakan Pakdemirli verdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
duyarsız kalmadı
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir
'in Alpu
ilçesinde vatandaşların dile getirdiği telefonların çekmemesi şikayetine duyarsız kalmadı. Bakan Pakdemirli'nin de telefonunun çekmemesi üzerine sesli mesaj bıraktı. Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya mahallesindeki Biyoyakıt ile Isınma Sistemini incelemeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerinin ardından vatandaşların problemlerini de dinledi. Mahalleli, baz istasyonu eksikliği nedeniyle yaşadıkları iletişim problemini Bakan Pakdemirli'ye iletti. Arıkaya Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde telefonlarının çekmediğini dile getiren vatandaşların çağrısına Bakan Pakdemirli duyarsız kalamadı. Mahalleden ayrılmak üzereyken bir GSM Operatörünün genel müdürünü arayan Bakan Pakdemirli, telefonların çekmemesi üzerine ulaşamadı. Sesli mesaj göndererek mahallelinin sıkıntısını anlatan Bakan Pakdemirli, "Eskişehir Alpu Belediyesi Arıkaya mahallesine bir GSM Baz İstasyonu gönderebilirsen iyi olur. Muhtarla temasa geçebilirsin. Buraya bir GSM direği istiyoruz" diyerek mahalle muhtarı Mehmet Saylan'ın telefon numarasını iletti. AK Parti
Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
da Bakan'ın yaptığı anlamlı harekete yönelik "İşte devlet burada" dedi.Mahalle muhtarı Mehmet Saylan ve mahalleli ise, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye duydukları minnettarlığı dile getirerek Bakan Pakdemirli mahalleden ayrılana dek eşlik etti.(AŞ-'Biyoyakıt ile Isınma Sistemini' incelemeye geldiği Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya mahallesinde vatandaşların dile getirdiği telefonlarının çekmemesi problemine duyarsız kalmadı.
Eskişehir,Bekir Pakdemirli
11 Kasım 2018 Pazar 11:03