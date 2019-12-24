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Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kabağı sanat eserlerine dönüştüren Sefer Ateşalioğlu, mahallesindeki caminin hat ve kalem işi süslemelerini gönüllü olarak yaptı.

24.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:16 Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı
'in İslahiye ilçesinde kabağı sanat eserlerine dönüştüren Sefer Ateşalioğlu, mahallesindeki caminin hat ve kalem işi süslemelerini gönüllü olarak yaptı.
Evinde kurduğu atölyede kabakları içine yerleştirdiği ampullerle birer sanat eserine dönüştürmesiyle bilinen Sefer Ateşalioğlu (66), oturduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki caminin iç süslemelerini yapmak için kolları sıvadı.
Ateşalioğlu, boya, fırça ve kalemini eline alarak caminin hat ve diğer süsleme işlerini iki ayda tamamladı. Ateşalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra finansman destek bulursa caminin kubbesinde yarım kalan işleme ve süslemelerini tamamlamak istediğini söyledi.

Hürriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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