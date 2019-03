Mahallesini "Kadın Eliyle" Hizmete Kavuşturacak

Kaynak: AA

Siirt'te 4 erkek adaya karşı yarışan kadın muhtar adayı Bircan Epözdemir Eksik, "mahalleye kadın eli değsin" diye çalışmalarını sürdürüyor.Mahalle kadınlarının ısrarı üzerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 32 yıldır yaşadığı merkez İnönü Mahallesi'nden muhtar adayı olan 50 yaşındaki Eksik, eşinin ve mahalle sakini kadınların desteğiyle sandıktan zaferle çıkmayı hedefliyor."Gelin mahallemizi birlikte yönetelim" sloganıyla mahalledeki 711 seçmene ulaşmak amacıyla ev ve iş yeri ziyaretlerini sürdüren Eksik, seçilmesi durumunda mahalle için hayata geçirmek istediği projeleri anlatıyor.3 çocuk annesi Eksik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talep üzerine ilk kadın muhtar adayı olduğu mahalleyi en iyi şekilde yönetmeye hazırlandığını söyledi.Hacer Çıtak'ın 2009 seçimlerinde merkez Veysel Karani Mahallesi'nde seçilerek kentin ilk kadın muhtarı seçildiğini anımsatan Eksik, şöyle konuştu:"Eşinin tayininin Eskişehir'e çıkması nedeniyle maalesef ilimizden ayrılmak zorunda kaldı. Ben de 'Siirtli yerli bir kadın da neden muhtar olmasın?' diye düşündüm. Eşim ve mahallemizdeki kadınların cesaretlendirmesiyle aday olmaya karar verdim. Kadınlar adına bir adım attım ve inşallah hep birlikte başaracağız."Her mahalleden kadınları aday olarak görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Eksik, kadınların her işi en güzel şekilde başarabileceğine inandığını anlattı.Eksik, mahalleyi kadınlarla yöneteceklerini ve bu amaçla 3 azasının da kadın olduğunu aktararak, seçilmesi durumunda mahallenin ihtiyaçlarını gidermek için kadınlarla kurum ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.Eşinin kazanacağına inanıyorEksik'in eşi Naci Eksik de eşinin sandıktan mahalle muhtarı olarak çıkacağına inandığını anlattı.Eşine ve azalarına güvendiğini ve seçim çalışmalarında destek verdiğini ifade eden Eksik, şöyle konuştu:"Eşimin azaları da genç ve dinamik. Biz istiyoruz ki her mahallede bir kadın aday olsun. Kadın erkek ayrımı yapılmaması gerekir. Mahallemiz de kapalı bir toplumdan oluştuğu için kadınlar sorunlarını genellikle erkek muhtarlara açamıyordu. Kadın olduğunda gidip sorununu mahallede, evinde veya bürosunda dile getirebilir.""Çok sevindik ve sonuna kadar yanındayız"Mahalle sakinlerinden Fehime Arslan, mahallede ilk defa bir kadının muhtarlığa talip olduğunu aktardı."Muhtar adayımızı destekliyoruz ve kazanmasını istiyoruz. Çok sevindik ve sonuna kadar yanındayız. Kadın olduğu için daha çok onu yakın görüyoruz ve sorunlarımızı anlatabileceğimizi düşünüyoruz." diyen Arslan, 1 Nisan'a kadın muhtarla girmeyi arzuladıklarını söyledi.Elif Demir de bir sorunla karşılaştıkları zaman Eksik'e başvurduklarını dile getirdi.Kadınlar olarak Eksik'i aday olmaya ikna ettiklerini bildiren Demir, "Mahallenin muhtarı olmasını istiyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." dedi.