Haberler » 3. Sayfa » Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen taşkınında hayatını kaybeden Hasan Zamba'nın mahallesini kurtarmak isterken suya kapıldığı öğrenildi.

21.10.2019 01:09
Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen taşkınında hayatını kaybeden Hasan Zamba'nın mahallesini kurtarmak isterken suya kapıldığı öğrenildi.
GİRESUN - Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba'nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.
Zamba'nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.
Zamba'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Giresun, Eynesil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:44 Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı
01:41 El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi
01:34 Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
01:10 Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
01:09 Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
00:43 Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:44 Kazada otomobilde sıkışan eşinin elini bırakmadı
21.10.2019 02:29:55