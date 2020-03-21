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Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi

Niğde'nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:57
Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi
Niğde 'nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesinde kaldırım üzerine bırakılan tabutu gören vatandaşlar polisi aradı. Polis, tabutun bulunduğu yere gelerek çalışma yaptı. Yapılan araştırmada tabutun Almanya'da ölen bir kişiye ait olduğu, belediye cenaze işleri ekiplerinin iki tabutun cenaze aracına sığmayınca birini bırakıp gittiğini belirlendi.

Unutulan tabut daha sonra ilgili birimlerce mahalleden kaldırıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Başpınar, Niğde, 3. Sayfa

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