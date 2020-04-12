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Mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

12.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:54
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İzmir'de sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesinde ise sokakların sakinliğini fırsat bilen başıboş atların yeşil alanlar ve oyun parkında özgürce otlaması dikkat çekti.
Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü.
Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı. Mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

Kaynak: AA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, Güncel
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