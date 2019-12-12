Haberler » Güncel » Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek - Haber

Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

12.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:26Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek
Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyareti kapsamında görüşme fırsatı yakaladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çaydeğirmeni'ne davet etti. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, "Ankara ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız ile görüşme fırsatı yakaladık. Cumhurbaşkanımıza dördüncü dönemde beni yeniden aday göstermesinden dolayı Zonguldak ve Ereğli mitinglerinde teşekkür ederek 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çaydeğirmeni'nden rekor oy ile sandıktan çıkmamız durumunda hemşerilerimiz kendisini Çaydeğirmeni'nde görecek olmaktan dolayı mutluluk duyacaklarını ifade etmiştim. Dünkü görüşmemizde yeniden gündeme gelen bu konu üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan ilk Zonguldak ziyaretimizde Çaydeğirmeni'li vatandaşlarımızı ziyaret ederek teşekkür edelim dedi. Bu gururun Çaydeğirmen'inin gururu olduğunu belirtmek istiyorum. Çaydeğirmeni'li hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözü tutuyor ve Dünya Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beldemizde misafir etme heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 2020 yılı ilk Belediye Meclis Toplantımızda TOKİ 2, TOKİ 3 ve Emekli Konutlarının olduğu mahalleye Cumhurbaşkanımız 'Recep Tayyip Erdoğan' ın adının verilmesi noktasında görüşülecek gündem maddelerine ekledik. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Satılmış Gebeş, Çaydeğirmeni, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48 Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması - Haber
16:48 Liberman, siyaseti bırakması halinde Netanyahu'ya destek olacağını açıkladı - Haber
16:47 Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Haber
16:42 Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı - Haber
16:41 Ahlat'ta "Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele" toplantısı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
12.12.2019 16:50:11